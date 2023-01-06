資深媒體人黃揚明。（資料照片）

新竹市長高虹安開挖市立棒球場淺層土壤，竟發現有廢棄磚頭、石頭和電線；前市長林智堅嗆高虹安應誠實面對司法案件，勿轉移焦點。資深媒體人黃揚明直言，真的令人大開眼界，林智堅怎麼有臉發這樣的聲明？只能給五個字：「了不起，負責」！

新竹市長高虹安5日在市府舉行記者會，痛批新竹市立棒球場問題多達152項，隨機開挖淺層土壤就有廢棄磚頭、石頭和電線，新竹市府今（6）日將證據交由新竹地檢署，也會送監察院、政風調查。

新竹市前市長林智堅則發出4點聲明，強調如有任何貪贓枉法毋枉毋縱，若無應儘速還給市府同仁清白，並嗆高應誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。

資深媒體人黃揚明直言，林智堅今天發表的4點聲明，真的令人大開眼界，彷彿他與這個工程絲毫沒有關係。實在疑惑，身為這項工程的執行、督導者，怎麼有臉發這樣的聲明？只能給五個字：「了不起，負責」！

黃揚明回顧，去年7月23日，味全龍在新竹球場的第2場開幕系列戰，因職棒球員林哲瑄撲接受傷，連帶爆出根本未驗收完畢、仍有諸多缺失就舉行比賽。

7月25日，已辭職市長轉戰桃園的林智堅不僅道歉，還說：「團隊負責任的文化已經養成，直視問題，也不會躲避，然後去改善、去完成。」

黃揚明強調，高虹安就職市長後第10天，就在球場內挖出不該存在於球場的電線廢棄物、磚石等物品。對於林智堅發的4點聲明，黃揚明稱，真的令人大開眼界，怎麼有臉發這樣的聲明？只能給五個字：「了不起，負責」！