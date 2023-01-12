大溪因早期商港貿易而興起，擁有深厚的人文歷史及文化底蘊，大漢溪沿岸更因擁有豐富的水岸生態環境及特殊的地質景觀，故桃園市國土計畫將大溪區的空間發展定位成「生態遊憩區」，藉由整合大漢溪兩岸水土空間資源，將大溪打造成桃園市最大的休閒園區。

串聯大漢溪兩岸生態遊憩─中庄吊橋

「中庄吊橋」是目前全國最長的懸索式吊橋，位於中庄調整池南端是一座長419公尺、寬2.5公尺的自行車人行吊橋，可串聯大漢溪兩岸的觀光景點，形成2公里長的觀光休閒廊帶。同時結合大漢溪自行車道環狀路網，民眾從石門水庫可一路騎自行車到淡水八里，體驗北桃一日低碳鐵馬輕旅行，且吊橋結構造型優美，更將成為民眾到大溪旅遊拍照、打卡的新地標。

全齡共享探索─山豬湖生態親水園區

中庄景觀土丘具有絕佳的景觀視野、安全及風力穩定等特色，每年桃園國際風箏節都吸引大批遊客。(圖／桃園市政府水務局)

山豬湖生態親水園區為了不辜負大自然贈送的禮物，園區內共設置6個自然生態池，種植許多特有植物，孕育出豐富的昆蟲及鳥類生態，獲得被喻為建築界奧斯卡獎之稱的「2020全球卓越建設獎」環境類金獎。

落羽松秘境─月眉人工濕地

如果你憧憬漫步在宛若置身國外的落羽松大道，那就不能錯過位於桃園大溪的「月眉人工濕地生態公園」。佔地高達3公頃，共有10個生態池，生態池旁種植約372株落羽松，每年大約12月下旬至隔年1月下旬為轉紅期，隨著不同季節來到公園，有時火紅，有時鮮綠，彷若走進一片浪漫。

天空之城─中庄景觀土丘

位於大漢溪畔的中庄景觀土丘正好位於大溪風口，具有絕佳的景觀視野、安全及風力穩定等特色，因此桃園國際風箏節在此舉辦已邁入第4屆。配合無障礙步道、坡腳造林、原生樹種的林蔭安排，營造舒適宜人的休憩空間。土丘下方透過道路改道來增加活動腹地，該區設有磨石子滑梯、彈跳床、自然礫石坑、原木遊具及八米高自然滑草坡來增加空間吸引力及趣味性，更是一座適合各年齡層使用的共融式遊戲場。

中庄調整池景觀土丘綠草如茵，特別設計滑草體驗區。(圖／桃園市政府水務局)

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