新北市雙溪區群山環繞，緊鄰海岸，富含人文歷史，每年夏季有荷花可賞，秋季從不厭亭俯瞰山景，還能看見開滿的芒草花，是遊客心中數一數二的旅遊祕境，而舊三貂嶺隧道經過整修，改造為生態友善隧道後，於2022年開始試營運，成為熱門景點，遊客可騎乘鐵馬，穿越歷史，享受一場陶冶身心的深度之旅。

雙溪荷花園 放鬆身心好所在

每年6至8月，是荷花綻放的季節，雙溪區全區種有7公頃的荷花及睡蓮，可從雙溪火車站，搭乘780、781、782號公車到吊橋頭站，抵達位於台2丙線的上林里荷花田，荷花田被綿延山景包圍，加上大塊畦田，讓人看了心曠神怡，逃離都市喧囂。

雙溪區著名景點不厭亭，可遠眺壯麗山景。(圖／雙溪區公所)

不厭亭賞芒 情侶必去浪漫景點

沿著瑞雙公路北上，穿越「寂寞公路」，就能抵達位在雙溪與九份交界的「不厭亭」，除能眺望瑞芳及雙溪全區美景，每逢秋季「草山戰備道」還會開滿銀白色芒花，和清澈藍天以及鬱蔥山林，構成絕美浪漫景致，360度美景盡收眼底，是拍照打卡熱點，更是情侶必遊之地。

三貂嶺生態友善隧道 暢遊生態歷史

賞完自然美景，不妨前往整修後的舊三貂嶺隧道來趟深度之旅，舊三貂嶺隧道封閉37年，經新北市工務局整修改造後，成為生態友善隧道，串聯雙溪牡丹、瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，是青春山海線低碳旅遊的最新路線。

三貂嶺生態友善隧道途經舊三貂嶺、三瓜子隧道，最後通過鋼筋壁掛棧橋銜接的猴三公路，沿途穿越豐饒的熱帶林、流水瀑布、起伏地形，總長3.19公里，沿途設有解說牌說明場域特色，並提供導覽員解說服務，讓遊客在享受自然地貌風景的同時，也能深入了解在地人文歷史特色。

整修後的三貂嶺生態友善隧道。(圖／雙溪區公所)

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