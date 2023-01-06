俄羅斯總統蒲亭下令東正教耶誕節期間停火36小時，烏克蘭總統澤倫斯基稱這是阻止烏軍挺進的詭計。華府預計6日揭曉約值28億美元最新援烏方案，恐不包括烏方要求的艾布蘭戰車。

●蒲亭宣布停火36小時 澤倫斯基不領情

蒲亭（Vladimir Putin）5日下令俄軍於東正教耶誕節在烏克蘭暫時停火，時間從當地時間6日12時起至7日24時止。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）回應，敵人想利用耶誕節作掩護，「阻止我們在頓巴斯（Donbas）的士兵取得進展」，並將裝備、彈藥和動員部隊送到烏軍陣地附近。

對於上述停火公告，美國總統拜登認為蒲亭只是在找喘息空間。歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）批評蒲亭「虛偽」。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，「無助推展和平進程」。

●美可望再援烏860億元 含50輛布萊德雷戰車

美國官員5日表示，華府提供基輔的新武器方案會包括約50輛布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles），將可強化烏克蘭戰力。然而，拜登並沒有提供烏方一直要求的艾布蘭戰車（Abrams Tank）。

華府最新安全方案預計6日揭曉。官員透露，整個方案約值28億美元（約新台幣860億元），約8億美元來自「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）。美已對烏提供約213億美元安全援助。

●日相岸田受邀訪烏 將適當回應邀約

日本內閣官房長官松野博一今天表示，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）4日向日本駐烏克蘭大使松田邦紀提出邀請首相岸田文雄訪問烏克蘭。松野指出，「日本作為今年的七大工業國集團（G7）輪值主席國，將以適當的方式回應」。

岸田文雄預計下週訪問G7成員國，包括法國、義大利、英國、加拿大和美國，這是日本廣島5月舉辦年度G7峰會之前的重要外交之旅。（譯者：何宏儒）1120106