對於社民黨台北市議員苗博雅指控柯文哲執政期間，8年（2015-2022）稅收「超徵」210億，柯文哲市府前發言人陳智菡反駁，8年稅收「超徵」210億，平均一年是26.25億，誤差平均是3%左右，跟中央誤差高達17%～20%、還年年誤差，真是有高度落差。陳智菡批苗博雅又開始「拉柯護蔡」，可惜苗博雅忠心的對象不是弱勢人民，而是強勢且毫無節制的權力。

社民黨台北市議員苗博雅在臉書披露，臺北市從柯文哲執政期間，8年（2015-2022）稅收「超徵」210億，如果平均發給市民，每個人可得8500元。苗問國民黨、民眾黨，要發錢嗎？

柯文哲市府前發言人陳智菡反駁，8年稅收「超徵」210億，平均一年是26.25億，以稅課規模來算，柯市府超收誤差平均是3%左右，這跟中央誤差高達17%～20%、還年年誤差，真是有高度落差。

陳智菡也批評蔡英文政府執政七年，稅收超徵已上「兆」，而且「經常」規避預算法監督，超額不是繳庫後再編列預算執行，而是想補貼誰就補貼誰、想灑多少現金，就灑多少現金，拿民脂民膏大撒幣，真的很霸氣。

社民黨台北市議員苗博雅。（資料照片）

陳智菡更砲轟苗博雅，每次中央出事就找柯文哲來擔，又開始「拉柯護蔡」，真可謂一片赤膽忠誠，可惜苗博雅忠心的對象不是弱勢人民，而是強勢且毫無節制的權力。

陳智菡最後以一句簡短卻善意提醒做結：蔣萬安市長小心啊~~~！