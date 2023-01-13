警政署13日舉行年終署務會報，總統蔡英文及內政部代理部長花敬群特別到場，除感謝警方的辛勞，並頒發獎勵金給各警察機構。

總統蔡英文致詞時肯定警方打詐緝毒等作為。(林郁平攝)

蔡英文首先感謝即將退休、今天最後一天上班的退休官警，希望全體給於掌聲，感謝他們對國家的奉獻，她代表全國人民謝謝他們把一生奉獻給國家，辛苦為社會維持安全及穩定。

總統蔡英文頒發獎勵金給各警察機構。(林郁平攝)

蔡英文並細數警方一年來在打詐緝毒等作為，肯定警方與各部會合作，整合跨資源主動全面清查，赴柬埔寨未歸或已經返國經鑑別有疑慮的人員，積極營救國人，也協助425人返國，其中共偵破人口販運案155件，涉及黑道背景共34件、人數171人，也清查出隱身幕後的黑道幫派。

為擴大打擊詐欺能量，從去年開始將打擊詐欺工作，提升至國家層級，期許透過跨部會的力量，能夠更有效打擊詐欺，達到防詐欺、毀工具、擋金流、清集團的目標，守護民眾財產安全。

蔡英文說，清查毒品犯罪方面，去年5月破獲史上最大宗大麻花走私案件，起獲456公斤，市價高達7億元；去年9月破獲國內史上最大宗栽種大麻案，查扣大麻活株有4218株，大麻半成品及成品共157公斤，市價逾12億元，將繼續貫徹反毒工作讓國人遠離毒害。