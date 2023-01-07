萬眾期盼的農曆年節即將到來，高雄市商圈年度盛事「高雄過好年」系列活動正式開跑，高雄市長陳其邁7日特別前往三鳳中街發放兔年小紅包，並與國宴主廚阿基師現場烹調「金玉滿堂過好年」專屬年菜，引來許多人潮，攤商也紛紛表示，今年比去年多約3成人潮，生意也好上許多。

萬眾期盼的農曆年節即將到來，高雄市商圈年度盛事「高雄過好年」系列活動正式開跑，高雄市長陳其邁7日特別前往三鳳中街發放兔年小紅包。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁表示，今年包括美濃、六龜地區等共有26個商圈加入「高雄過好年」系列活動，商圈的生意也都比過去更好，今年從高雄開就賺到商圈夜市券策略，都是希望活絡各商圈買氣，去年跟今年服務業的營業銷售總額成長比例非常高，希望大家延續買氣，在過年前到年貨大街和商圈購買價廉公道又優質的商品。

陳其邁指出，未來包括三鳳中街周邊的停車問題及過完年促銷活動，市府都已經有相關規畫，且有許多配套方案，就是希望大家都可以財源廣進。前年高雄的營業銷售總額5.5兆，去年結算至12月31日提升到5.8兆，成長率在六都都排在最前面，未來的1年高市府會配合城市活動及觀光、行銷，讓商圈更加繁榮、熱鬧。

三鳳中街主委伍進昌表示，三鳳中街可說是南部最大的年貨大街，商圈內販賣的香菇、鮑魚、千貝、蝦米等年貨商品不僅齊全又優質，更重要的是價格絕對公道，不論香菇、鮑魚、干貝、蝦米等年貨都相當齊全，且價格公道，選擇又多樣，歡迎大家到三鳳中街採購。