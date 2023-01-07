一顆去年剛剛發現的彗星，取名為C/2022 E3，或叫ZTF彗星，將在下星期最接近太陽，預估僅憑肉眼就可以勉強看見。不過並不是這枚彗星首次被人類觀測，只是上一次是在5萬年以前，可能山頂洞人與最後的尼安德塔人曾經看過。

太空網(Space.com)報導，彗星 C/2022 E3 是在2022 年3月，被被加州理工學院的茲偉基即時天文站(Zwicky Transient Facility ,ZTF) 所發現，就以天文站為名，所以叫ZTF彗星。原本以為是一顆小行星，但很快就觀察到它有彗髮，確定是彗星。因為它是由慈木到了12月，這顆彗星在太陽加熱後，形成了一條明確的彗尾。

ZTF彗星預計將在1月12日到達近日點，也就是距太陽最近的距離，大約離太陽1.6億公里，也就是地球與火星軌道之間。如果它繼續變亮，那麼肉眼就可以看到這顆彗星，預測可以達到6等，是肉眼所見的星星的極限，也就是說，它並不明亮，必須在毫無光害的環境才能見到。許多天文台都會開啟即時直播，在YouTube 頻道上分享給大家一欣賞。

白色的弧線是ZTF的軌跡，它最接近太陽的時候，位於地球與火星中間。(圖/JPL)

美國航太總署(NASA)旗下的噴射推進實驗室(JPL)表示，觀測條件相對不錯，月相在下弦月，月光的影響較小，而且持續到1月21日的新月時期，都還適合觀測。它於2月2日最接近地球，離地球4200萬公里以內，那時候月相已在上弦，月光會影響尋找彗星的困難程度。

經過計算，ZTF彗星的運行周期大約5萬年，這意味著它上一次出現在地球的夜空中，是在舊石器時代晚期，那時候可能一些早期的智人(比如克羅馬農人、山頂洞人)看到了這顆彗星，甚至最後的尼安德塔人也會看到它，之後尼安德塔人去哪了，目前還不太清楚。