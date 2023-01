ALL IN 5今在西門町舉辦簽唱會。(必應創造提供)

ALL IN 5今在西門町舉辦簽唱會。(必應創造提供)

男團「ALL IN 5」推出新專輯《PRINCE》,8日在西門町舉辦簽唱會,好友吳映潔(鬼鬼)現身站台,特地帶了一台扭蛋機及好幾個紅包獎勵他們;承恩第一個玩扭蛋機就抽到吃芥末餅乾,鬼鬼直呼:「團體就是要有福同享有難同當。」最怕辣的柏安吃完芥末餅乾眼淚直流,對承恩大喊「回去真的會揍你」,逗樂台下粉絲。

鬼鬼回想對ALL IN 5之前的印象,表示:「今天很性感,我特地以『妹仔』的裝扮來配合他們。」未料一到現場,她看到ALL IN 5的白色優雅王子裝扮,上下打量後忍不住說:「你們穿得也太性感了,但我真的沒有看過男生胸貼耶。」全場大笑。

ALL IN 5今唱跳〈PRINCE〉、〈不愛了〉及〈尋找危險〉等歌,大伙兒還在台上玩起抽紅包遊戲,其中最開心莫過於傑銘,抽到「年節進補」的他,不僅享受鬼鬼餵食雞湯服務,2人還「臉貼臉」拍親密大頭貼,氣氛嗨翻。接下來團員們除了通告活動,將全力準備3月11日的「ALL IN 5 PRINCE台北演唱會」,購票可上KKTIX查詢。