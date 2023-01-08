ALL IN 5今在西門町舉辦簽唱會。（必應創造提供）

ALL IN 5今在西門町舉辦簽唱會。（必應創造提供）

男團「ALL IN 5」推出新專輯《PRINCE》，8日在西門町舉辦簽唱會，好友吳映潔（鬼鬼）現身站台，特地帶了一台扭蛋機及好幾個紅包獎勵他們；承恩第一個玩扭蛋機就抽到吃芥末餅乾，鬼鬼直呼：「團體就是要有福同享有難同當。」最怕辣的柏安吃完芥末餅乾眼淚直流，對承恩大喊「回去真的會揍你」，逗樂台下粉絲。

鬼鬼回想對ALL IN 5之前的印象，表示：「今天很性感，我特地以『妹仔』的裝扮來配合他們。」未料一到現場，她看到ALL IN 5的白色優雅王子裝扮，上下打量後忍不住說：「你們穿得也太性感了，但我真的沒有看過男生胸貼耶。」全場大笑。

ALL IN 5今唱跳〈PRINCE〉、〈不愛了〉及〈尋找危險〉等歌，大伙兒還在台上玩起抽紅包遊戲，其中最開心莫過於傑銘，抽到「年節進補」的他，不僅享受鬼鬼餵食雞湯服務，2人還「臉貼臉」拍親密大頭貼，氣氛嗨翻。接下來團員們除了通告活動，將全力準備3月11日的「ALL IN 5 PRINCE台北演唱會」，購票可上KKTIX查詢。