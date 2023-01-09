大陸近日面臨疫情感染潮，河南官方9日宣布，全省的新冠感染率接近九成，因此研判河南「已順利度過疫情高峰，實現平穩有序轉段」，預計到本月底，每日新增感染人數將維持在較低水準。

澎湃新聞報導，河南省政府新聞辦9日上午召開疫情防控工作新聞發布會，省衛健委主任闞全程介紹，從社區監測數據看，截至6日，全省新冠病毒感染率為89％，其中城市89.1％、農村88.9％，現階段流行毒株仍以Omicron BA.5.2變異株為主。

闞全程表示，從發熱門診數據看，河南省於2022年12月19日就診人數達到高峰，之後呈現持續下降趨勢；綜合研判認為，河南省已順利度過疫情高峰，實現平穩有序轉段，預計到本月底，每日新增感染人數將維持在較低水準。

另外，河南省疾病預防控制中心主任郝義彬表示，根據12月份以來河南省開展的本土病例基因測序，結果顯示BA.5.2分支佔94.5％，BF.7分支佔4.4％，BA.5.2.20分支佔1.1％，河南省現階段流行的毒株仍以BA.5.2為優勢毒株，暫未發現新的變異株。