台中市近20年來推動的公辦、自辦重劃案有20多個，市議員黃仁9日開記者會表示，重劃案涉及諸多利益，而台中地院針對單元二重劃案一審判決，認為自辦重劃每公頃工程款922萬，有嚴重浮報之嫌，呼籲市府應全面清查台中20多個重劃區的工程情況。

台中市地政局指出，自辦市地重劃是根據平均地權條例規定，本於私法自治的原則展辦重劃，其工程設計規畫由合格技師簽證後送主管機關審查並據以執行，市府依規定監督審查，依法行政；公辦市地重劃則是由內政部審查核定，工程規劃設計及施工則分別委由內政部土地重劃工程處及市府建設局依法辦理。

黃仁表示，自辦重劃的工程費用包括有設計及土方、道路、拆遷補償等，他接獲人民請願案，指稱在重劃過程可能有些地方對地主不公平，呼籲市府重視可能損害民眾權益的部分。

黃仁強調，既然法院針對單元二重劃的部分一審已認為有浮報情況，建議市府針對全市各重劃區的工程款進行了解。

地政局強調，不論公辦或自辦重劃，針對工程預算皆邀請專家學者採合議制委員會審查，且市府為保障地主權益，主動於地政局網站公開重劃相關資料，包括重劃計畫書、重劃會章程或會員大會會議紀錄、理監事會議紀錄、計算負擔總計表及重劃前後土地分配清冊等，均全數上網公開，公開內容及完整性均領先全國各縣市，力求對地主權益保障最大化。