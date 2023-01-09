波士尼亞裡的塞族分離主義領導人，多迪克(Milorad Dodik)，隔空授予俄羅斯總統普京最高榮譽勳章，以表彰他對塞族人的「關懷和熱愛」。雖然普丁無法出席，他表示感謝。

半島電視(Aljazeera)報導，多迪克在塞族佔多數的城市巴尼亞盧卡(Banja Luka)舉行這場隔空頒獎典禮。他表示，非常感謝俄羅斯總統普丁，持續發展和加強俄羅斯與塞族共和國的合作以及政治和友好關係。

多迪克於去年9月曾經出訪莫斯科，並見到普丁，儘管當時俄烏戰爭激烈，但他仍與俄羅斯總統保持著密切聯繫。

他讚揚俄羅斯對塞族共和國(Republika Srpska)的支持，並承諾將在下次會面時，親自向普丁頒發獎章。

塞族共和國位在波士尼亞內部，由塞爾維亞人組織，但他們在名義上並非受塞爾維亞共和國的命令，形成奇特的國中之國，主要核心區就是巴尼亞盧卡。西方經常指責莫斯科試圖利用塞族共和國，來破壞波士尼亞和巴爾幹其他地區的穩定。

這其實是1995年波士尼亞戰爭的持續，雖然波士尼亞在那時的戰爭取得獨立，脫離了由塞爾維亞主導的南斯拉夫聯邦，但是境內的塞爾維亞裔人口成了不安定的因素，他們要求有自治權，形成了塞族共和國，名義上主權仍是波士尼亞。

但是，塞族共和國希望與心目中的祖國，也就是塞爾維亞合併。多迪克就多次公開主張有機會就與塞爾維亞聯合。

1995 年美國斡旋的和平協議，結束了波士尼亞的戰爭，這場戰爭造成至少 10 萬人死亡，數百萬人無家可歸，但三個主要民族，矛盾與裂痕依然巨大。