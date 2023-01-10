屏東簡男為騎無牌重機，竟異想天開用壓克力板自製車牌，但上路後即因排氣管噪音遭警攔查。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東從事重機買賣的29歲簡姓男子，有輛鎮店之寶是從國外進口的組裝車，價值1、20萬，但因未檢驗及掛牌而無法上路，不過他為騎上路竟異想天開用壓克力板自製車牌，但上路後即因排氣管噪音遭警攔查，訊後除依違反道路處罰條例挨罰7200元、並沒入車輛外，還依偽造文書罪嫌送辦。

潮州警分局指出，光華派出所長吳俊生、警員鄞哲偉日前執行巡邏勤務時，在潮州鎮北門路發現簡男騎乘的重機所發出的排氣管噪音過大、顯有可疑，便攔停稽查，但經核對車牌後竟查無車籍資料，進而發現該號牌是以壓克力板所偽造，簡男見事跡敗露而坦承犯行。

簡男向警方供稱，他有經營大型重機車買賣行業，該輛重機是店內展示的鎮店之寶，因太久沒發動怕車子有異狀，所以才會想說騎出來熱車，但又怕因沒掛牌被取締，所以就自製車牌懸掛，沒想到會因改裝排氣管而引起警方注意。

警方表示，該輛重機是從國外進口零件所組成的組裝車，價值約1、20萬，依正常程序來看，這種外匯車在完稅後要到監理站做安全檢驗，才能掛牌上路，但該輛重機並未照著程序走，既沒檢驗也無牌，因此依違反道路處罰條例第12條對簡男舉發2張違規單並沒入車輛銷毀，2張罰單各罰3600元，同時也依偽造特種文書罪嫌將簡男移送法辦。