新竹縣關西國小少棒隊賽事佳績連連，近期參加第9屆中信盃全國棒球錦標賽、第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，分別奪得亞、冠軍，其中在諸羅山盃參賽189隊當中，一路過關斬將，拿下該賽事隊史首座冠軍，讓縣長楊文科特別頒發獎狀表揚，大讚選手及教練們全力以赴榮獲佳績，為校爭光也為新竹縣爭取最高榮譽。

關西國小在棒球運動項目上，不斷努力且屢屢獲獎，楊文科特別表揚師生，感謝他們抱回2項大獎，很高興看到他們展現活力及戰力。楊文科說，棒球是新竹縣的強項，不只國內得獎，新竹縣也常與日本友好市舉辦交流賽，相信大力推動之下，新竹縣棒球發展會越來越好。

關西國小棒球隊奪下諸羅山盃隊史首冠，總教練紀諺廷指出，很高興小朋友沉得住氣，拿出好表現。除團體獎勇奪第1名，個人獎黃亞慶、蔡翰菖、羅詠騰獲最佳9人，另外隊長涂宥靖更是拿下大會MVP。涂宥靖說，每場比賽都很緊張，但關鍵時刻，還是將緊張感壓下，努力沉住氣，想著努力練習的細節，將比賽拿下。

另外，關西國小參加中信盃全國棒球錦標賽，順利進入4強，是繼2016年後，相隔6年再度前進中信盃全國棒球錦標賽少棒冠軍戰，還與新竹縣中山國小展開中信盃第1次的新竹內戰。雖然關西國小最後以3比4、1分惜敗，但全隊堅持到底，奮戰不懈的精神，仍為關西國小中信盃賽事畫下完美的句點。