興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同（2761）受惠於國內餐飲市場回溫及年末節慶商機，2022年12月自結合併營收為0.72億元，月增25.30％，年增3.22％；累計2022年全年合併營收6.80億元，較去年6.27億，年增8.34％。

展望後市，橘焱胡同看好春節聚餐及年節禮盒送禮商機，實體餐飲部分透過拓點搶營收，胡同燒肉12號店及代理品牌「四代目菊川」鰻魚飯專賣店於1月6號將在第一華僑大飯店拓點。電商部分，為迎接年節送禮及年菜商機，也順勢推出「胡同裏的心港點-經典團聚好食組」、「胡同-經典涮嘴福袋組」及「阿榮師X胡同聯名年菜組合」，除前述商品外也提供客製化禮盒給企業客戶。

2022年12月受惠年末節慶商機及餐廳內用需求強勁，台灣胡同燒肉、一幻拉麵本月營收皆創歷年同期新高，其他品牌營運表現也漸入佳績。「胡同商城」電商透過品牌結盟及KOL開團等方式提升業績，與私廚「屋頂上的貓」推出聯名生乳捲及「胡同和牛油乾拌麵」等商品好評熱售，帶動本月業績翻倍成長。

看好後疫情時代餐飲市場的發展，橘焱胡同2023年除將以「胡同燒肉」及「胡同裏」為主力積極拓點外，也將持續代理新的日系品牌來台灣設點，此外，將持續發展跨業態與通路的聯名餐飲、空廚以及線上商城，透過多角化經營讓橘焱胡同受惠於全方位客群佈局有成，而使營收與獲利均可持續穩定向上。