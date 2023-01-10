美國「AV帝王」朗傑瑞米（Ron Jeremy）近年被指控30項性侵罪行，受害者多達21人，雖然他矢口不認罪，仍遭到檢方起訴，目前為階下囚的他，罹患失智症，因此檢察官也表示他將不會出庭受審。

據《洛杉磯時報》報導，經檢察官和律師共同請來的醫事專家診斷後，傑瑞米患有嚴重的失智症，且看不出有偽裝的跡象，因此判定他17日不適合出庭接受審判，預計會將他安置在一家國營醫院，等待病情好轉後，才會進行審判。

而《泰晤士報》也引用洛杉磯縣副地方檢察官發言，對於傑瑞米病情是否好轉表示不太樂觀，因此他有很大的機會被判定為「無行為能力者」，可能會因此停止對他的訴訟。

朗傑瑞米演出超過2000部AV作品，以「深喉嚨系列」作品最為知名，曾被金氏世界紀錄認證是產量最多的色情明星，不過他近年陸續遭到不同女性指控性侵，受害者的年齡從15歲到51歲都有，共30項性侵罪行，若所有罪名成立，將面臨終身監禁。不過傑瑞米對於性侵指控全面否認，但因為負面傳聞不斷，早已被業界列為黑名單。