證交所預估今（2023）年上市日平均成交值為2,200億元，較去年預估值2,400億元下修200億元。
證交所2022年估台股日均直2,400億元，最後實際日均值為2,421.68億元，是史上最準確的一次。
今年證交所預估日均值為2,200億元，但今年前7天日均值僅有1,733.57億元，與財測預估值相差甚遠，未來台股恐要再加把勁，才有機會達到2,200億元日均值目標。
證交所預估今（2023）年上市日平均成交值為2,200億元，較去年預估值2,400億元下修200億元。
證交所2022年估台股日均直2,400億元，最後實際日均值為2,421.68億元，是史上最準確的一次。
今年證交所預估日均值為2,200億元，但今年前7天日均值僅有1,733.57億元，與財測預估值相差甚遠，未來台股恐要再加把勁，才有機會達到2,200億元日均值目標。
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