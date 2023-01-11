高雄市楠梓區近來接連發生竊案，警方獲報後積極查辦，於今年1月8日通知涉嫌重大的29歲黃姓男子到案說明。住在大樹區的黃男到案後坦承犯行，他辯稱因為找不到工作，才會心生歹念去偷竊財物，但只偷得180元新台幣，已經花完。

楠梓警方1月11日表示，在去年底的12月30日晚間接獲林姓男子家中被翻箱倒櫃，及蘇姓女子的餐廳內財物遭竊，警方獲報後調閱相關監視器畫面，發現一名可疑男子曾經出入這兩個案發現場。

經查這名竊嫌是黃姓男子，並非楠梓區人，而是住在大樹區，有偷竊前科，他不辭辛勞騎車到楠梓區行竊，路程約17公里。黃男於去年12月30日先騎車行經林男的住處前，見林男沒有關好大門，於是進入屋內翻找財物，由於沒有找到錢財，後來他又到林男未上鎖的汽車及機車置物箱翻找物品，但都沒有收穫。

林男當晚11時許到蘇女經營的餐館前徘徊，趁店家打烊後，進入店內，在餐檯竊得180元後，隨即騎車逃逸。黃男到案後坦承犯行，警方訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓警方也呼籲，請民眾勿貪圖一時方便，疏於將大門、車輛等處確實上鎖，容易成為竊嫌下手的目標，請民眾離家時確實鎖上大門，以免遭竊。