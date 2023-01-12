普立茲克建築獎大師伊東豊雄在台第一座住宅建築作品，正式落腳台北市南港，插旗「台北市南港玉成公辦都市更新案」，今（12）日於南港基地舉行動土祈福儀式。中國開發資產管理公司將與伊東豊雄組成國家隊；中國開發資產管理公司董事長鄭重致詞時表示，預計斥資20億元打造，2027年完工。

國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群、中國開發資產管理公司董事長鄭重、伊東豊雄、與國產署、營建署等貴賓，聯袂出席執鏟，共同祈求本案工程順利完工。

「台北市南港玉成公辦都市更新案」位於大東區門戶計畫的繁華軸帶上，基地鄰近捷運昆陽站，國家住宅及都市更新中心招商之初即備受矚目，吸引數家知名建商角逐，最後由中國開發拔得頭籌，於110年11月完成簽約，預計於2027年完工，挹注南港房市超過7,300坪總樓地板面積。預估本案總投資金額達20億元。

南港玉成公辦都市更新案為伊東大師在台首座公益性居住作品，也是他第一次為台北獻上的住宅類建築。伊東大師對台灣土地懷有濃厚情感，於國內打造了數座經典的公共建築，包括台中國家歌劇院（2016）、台北文創大樓（2014）、高雄國家體育場（2009）等，此回在社會住宅規劃直觀社會變遷的居住挑戰，就當代人口結構變化以及生活型態驟轉做出新提案。

本案規劃興建地下三層、地上11層150戶社會住宅、及14層78戶都更宅，兩棟住宅以簡潔框架及穿透輕盈的立面詮釋，讓風、光、綠滲透室內環境，都更宅結合特殊結構系統，實現建築量體轉角無柱的四面角窗設計，提供起居室寬敞視野景觀，打造高格調居住環境。並保持住戶生活隱私以及兩棟各自獨立出入管制，更藉由留設戶外大面積高綠覆率的開放空間，結合一樓托嬰中心及農產品店鋪等設施，提供社區和鄰里間一個共享、交流的社區空間，形成混齡與開放的環境使用。讓建築融入自然，邀請居民共同參與形成友善宜居的新聚落。