「麗禧桑拿牛湯」曾創造出每5人(次)即有1人點餐的盛況，是餐廳的搶手湯品。(北投麗禧溫泉酒店提供)

北投麗禧溫泉酒店「雍翠庭」中餐廳，以精緻台菜以及令人心曠神怡的山景聞名。 (北投麗禧溫泉酒店提供)

冬天就是想吃點熱呼呼的食物禦寒，尤其是近期寒流隨東北季風報到一波波逐步來臨，趕搭冒煙商機，北投麗禧溫泉酒店推出暖心鍋物，主打高貴不貴的用餐體驗，湯品單點最便宜只要320元加1成，3人份的「酒香麻油雞煨飯」不用千元即可品嚐。

北投麗禧溫泉酒店以精緻台菜聞名的「雍翠庭」中餐廳，新推頂級暖心鍋物，而中餐廳的搶手湯品「麗禧桑拿牛湯」，嚴選美國Prime等級無骨牛小排，油花分布均勻且切片厚度適中，吃起來不柴不油不腥。頂級牛肉與新鮮時蔬鋪於特製石鍋內，服務人員在餐點上桌後，在桌邊淋上加入牛筋膜、白蘿蔔、蔬菜等熬煮24小時的醇厚牛肉湯汁，透過燒透的石鍋再次加熱高湯，為頂級牛小排肉進行三溫暖，2分鐘後即可品嚐軟嫩牛肉與清甜湯頭。

有別於台南傳統的溫體牛肉湯，「麗禧桑拿牛湯」還會搭配青蔥、洋蔥或其他沾醬食用，「雍翠庭」中餐廳表示：「該款牛肉湯是先前一泊二食的晚餐菜色之一，美好滋味讓許多貴賓難忘，曾創造出每5人（次）即有1人點餐的盛況，堪稱中餐廳搶手湯品。」今年在粉絲期待下強勢回歸，暖心價560元加1成。

另一道知名頂級鍋物「酒香麻油雞煨飯」，則是將台灣人冬季最熟悉的祛寒湯品麻油雞酒入菜，嚴選日本天皇御用的台灣越光米，洗淨後浸泡於純米酒中一晚，讓酒香完全被米粒吸收；之後再以小火慢煸麻油與老薑，工序繁複，非常考驗師傅控制火侯功力。麻油老薑加入生米先翻炒後，再入蒸籠，持續拌入枸杞、切丁杏鮑菇與仿土雞腿肉增添多重口感。每鍋可供3人共享，售價880元加1成。

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