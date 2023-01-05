國旅市場升溫，COZZI Blu和逸飯店桃園館鎖定平日旅遊市場，宣布自即日起至3月24日，推出最新企劃「島嶼夢遊」星級海洋系夜宿行程。精緻獨特的兩天一夜海洋系知性航程與深海眠旅，每人4,999元起，即可體驗無盡收穫的旅程。

於2022年7月正式啟航的「Blu Night宿海奇遇」甫推出即締造旋風式熱潮，吸引不少名人及網紅、部落格主動朝聖，除了星級眠旅體驗，以「知海、愛海、護海」為核心精神的永續五感之旅，更是觸動人心，到訪旅客收穫滿滿感動，口碑盛譽使開放檔期供不應求。兩天一夜的「島嶼夢遊」星級海洋系夜宿行程。行程，自踏進COZZI Blu和逸飯店．桃園館，即可感受到海洋的溫柔縈繞，專屬的海洋之心空間香氛沁人心脾，採用薰衣草主香調搭配甜薄荷、柑橘與海鹽，有如遠眺著海岸線般令人神清氣爽。

入住報到櫃檯Cabin Zone則重現文學著作「海底兩萬哩」中的經典鸚鵡螺號，並由迎賓水手送上專屬感應手環，可憑手環自由穿梭SEAcret Tunnel祕密通道直接進入Xpark內，體驗由Xpark獨創的夜之海探索，享受不被打擾的零距離互動時光。夜間安穩睡在斥資百萬打造的宿曦小窩，以Q版鯊魚作為造型骨架，採特殊結構床墊並強化隔音與遮光，營造漂浮海平面的愜意自在，在蔚藍海底生物的圍繞下，迎向翌日早晨的獨家幻影之美．千魚群游與Xpark職涯體驗，值得一提的是COZZI Blu和逸飯店．桃園館為Blu Night宿海奇遇特別建造全國唯一星級夜宿盥洗空間，不僅有馬賽克洗手台及兒童廁間，並提供飯店等級沐浴用品、浴巾與負離子吹風機，更備有行動電源與閱讀夜燈供預約使用。兩天行程中的珍饈盛宴也是值得反覆回味的亮點，特別規劃郵輪式餐酒服務，為來訪冒險家獻上迎賓的海洋風味午茶，將多項精選生食級頂級遠洋漁鮮，以異國手法酥炸烹製，佐以海風沾醬與無酒精特調飲品暢飲，一入口便能感受海洋柔情洗禮。謐靜寧夜送上暖胃宵夜，更是Cozzi Market逸．市集主廚為來訪旅客獻上的細緻心意，專為Blu Night宿海奇遇獨家研發的養生宵夜，滌盡白日探險之旅的疲憊，翌日更有Cozzi Market逸．市集星級自助百匯早餐，極致貼心的郵輪式美食安排，讓旅客放任味蕾盡情探索海洋豐饒。

COZZI Blu是以海洋為主題的五星級飯店，座落於桃園高鐵特區，位據國際機場、高鐵與機場捷運三大交通樞紐，緊鄰新光影城青埔旗艦店，國際精品outlet購物商城，以及日本橫濱八景島「Xpark水生公園」。海洋主題客房緊扣著海洋生態主題，而大型多功能宴會廳，適合一般會議、大型企業會議展覽以及精緻主題婚宴等各式活動。另有健身房、自助洗衣房、商務會議中心等設施體驗，更有特色全日自助餐廳-逸．市集、川揚精緻中餐廳-逸薈軒及質感時尚酒吧Blu Bar等餐飲空間，成為綜合性休閒娛樂度假旅遊場域。