台中霧峰泉水埤生態園區泉水淤積雜草蔓延，市議員張芬郁12日邀請行政院農委會農田水利署會勘現場，希望集結公部門和當地居民的力量，共同恢復泉水埤昔日風貌。（張芬郁服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中霧峰泉水埤生態園區泉水淤積雜草蔓延，市議員張芬郁12日邀請行政院農委會農田水利署會勘現場，希望集結公部門和當地居民的力量，共同恢復泉水埤昔日風貌；農水署南投管理處處長王俊雄說，願意先協助整治清理，後續維護管理將再邀請各單位討論。

張芬郁與行政院農委會農田水利署南投管理處處長王俊雄12日上午率單位人員一同勘查泉水埤，近20名當地居民也來到現場。張芬郁說，霧峰泉水埤終年湧泉不斷，霧峰區公所曾以生態工法進行改造，設有步道、涼亭、護岸等，提供民眾休閒遊憩，可惜後續無人維護，希望農水署協助恢復當地風貌，再協調居民共同維護，才能永保泉水埤生態。

南柳社區發展協會理事長姚國棟表示，泉水埤早些年湧泉水量非常豐富，有各類魚蝦，後來因為自來水公司在附近挖井抽水供應霧峰及周邊的自來水，導致地下水位下降湧泉量也因此減少。他們小時候都會在此游泳、約會、運動，生態資源豐富，希望公部門挹注資金協助。

王俊雄表示，霧峰泉水埤產權分別屬於農水署、台糖、國產署和私人，當地曾發現瀕危保育魚類巴氏銀鮈，農水署南投管理處願意協助規畫先進行整治清理，也注意保育魚類的維護，後續維護管理再邀請各單位討論。