美籍船員搭計程車司機報錯地址，幸遇大甲警協助順利返程。（警方提供）

來自美國籍船員Davis因船舶停靠台中港數日，日前凌晨參加聚會結束欲回到台中港，向計程車司機表示自己要抵達有摩天輪和7-11超商的地方，司機詢問是否為麗寶outlet；Davis確定沒錯。當司機抵達麗寶時Davis卻一直搖頭，表示不是這裡，司機卻因語言隔閡無法溝通，司機只好帶他到大甲警分局月眉派出所請求協助。

經月眉派出所警員曾凱鈴了解他是船員又有關鍵字「摩天輪」、「7-11超商」，直覺想到指的應該是台中港三井outlet，但因Davis很緊張，英文口音很重；員警為更確定真正目的地，也立即撥打電話給精通英文的「台中市政府警察局」外聘心理諮商師陳熙所長幫忙。

警方指出，透過視訊連線，首先安撫Davis焦急情緒，然後確定Davis職業是水手，確定要返回的是台中港沒錯，警民連線成功解決問題，也讓Davis平安抵達到港口，繼續他的海上工作。

大甲警分局強調，將全力投入112年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大目標為工作主軸，也會加強犯罪預防宣導維護社會治安，維持交通安全順暢，積極為民服務，回應民眾需求。