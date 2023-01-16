日統客運16日突然在公司網站公告停駛4條國道路線，停駛後日統已無國道旅運，僅剩雲林縣內2條一般公路線，日統董事長林義風表示經營26年，要停駛任何路線都很不捨，但實在是一言難盡。雲林縣長張麗善則強調為了縣民的公共交通權益，縣府會盡量協助溝通，也會請中央設法幫忙。

日統客運16日聲明，即日起停止7005中正大學至台北國道路線，2月1日起停止7000斗六至台北、7001北港至台北、7002四湖至台北3條國道路線。但為了繼續服務縣內鄉親乘客，將維持7011、7012二條路線，繼續在雲林縣內運行，未來日統公司也將在雲林整備轉型，持續發展。

日統停駛消息傳出，引發許多雲林縣民關注討論，因為雲林有不少老人家覺得搭高鐵比較貴，他們不趕時間，習慣搭乘日統北上，聽到日統不開了，跳腳說雲林沿海交通本來就不方便，若沒有日統，以後要去台北看孩子、孫子就更加困難了，政府一定要想辦法。

張麗善表示，日統客運因高鐵開通後客源分散，年輕族群搭乘習慣改變等大環境影響，經營日益艱困，但若沒有日統國道路線，雲林人便少了1個選擇。國道業務屬中央權責，之前曾請交通部協助，是否雙方有哪些方面沒有談妥，縣府將持續了解為鄉親爭取權益，也會兼顧業者權益的保障。

張麗善提到，新北、台北的客運由政府編列3、40億元營運，雲林等非六都礙於財源無法如此，除了日統客運，大家也很擔心台西客運的經營情況，客運業者們服務很多鄉親，但沒有人想作虧本生意，希望中央能出面協調幫忙，造福交通不便的偏鄉民眾。