據中國外交部官網消息，1月18日，中國外交部亞洲司司長劉勁松會見中國日本商會會長、伊藤忠（中國）集團有限公司董事長池添洋一，就中國經濟、中日關係等友好深入交換了看法。劉勁松表示，中方一向關心並積極解決包括日企在內在華外企的合理關切和訴求，同時抱怨日本對來自中國的旅客採取限制性措施是典型的雙重標準，希望中國日本商會能對此發揮建設性作用。

劉勁松表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，超大規模市場、產業集聚度配套性無與倫比，基礎設施和人力資源的總體水平與提升速度舉世矚目。中國一直是外企投資興業的熱土，中國各級政府將一如既往推進對外開放和吸引外資的政策，並一視同仁努力為中外企業營造更良好營商環境。中方一向關心並積極解決包括日企在內在華外企的合理關切和訴求，樂見日企搶抓機遇深耕中國市場。

劉勁松表示，近期中國政府基於科學、因時因勢優化調整了疫情防控措施，這為中國經濟注入強勁動力，也為中外人員往來和互利合作帶來新機遇。很多周邊國家歡迎中國遊客，不少政要還發表了熱情洋溢的講話，中方對此表示贊賞。

劉勁松表示，中方也對個別國家對來自中國的旅客採取限制性措施表達強烈不滿，這是典型的「葉公好龍」和「雙重標準」，不科學不專業，帶有歧視性政治性，對中外產供鏈合作特別是商務往來也很不利。相信中國日本商會已關注到這一問題，並會發揮建設性作用。

劉勁松指出，中日經貿關係十分密切且互利互惠，這是兩國幾代人包括日本工商界辛勤努力的成果，是兩國關係的一大基礎和亮點，應予珍惜和維護。雙方應遵循經濟規律，秉持商業和市場規則，尊重企業家精神和自貿原則，努力排除非經濟因素、第三方因素對兩國經貿投資合作的干擾，避免泛安全化等不當舉措影響企業運營效率、增加商務成本。將產供鏈合作意識形態化，不符合時代潮流和工商界利益，損人不利己。

池添憶及伊藤忠集團在華投資興業不平凡的歷史和成績，表示日本企業看重中國市場機遇，始終對中國經濟前景抱有信心。相信中方優化調整防疫政策會給日企在華經營帶來更多便利，期待進一步拓展對華經貿合作。池添談及，部分在華日企對日本政府經濟安保政策感到困惑，希望不要影響、割裂正常的經貿和科技合作。

雙方最後互致了中國春節的祝福。