有長榮航勤員工想加入長榮航勤企業工會發現遭阻擋，為此桃園市產業總工會、長榮航空企業工會、員工在桃園市政府前陳情，要求桃園市長張善政不應漠視問題。另不滿官員尚未收陳情書就先離開，陳情者一度試圖進入市府，與警方爆發推擠。

桃園市產業總工會、長榮航空企業工會、長榮航勤員工等人在桃園市府門口與警方發生推擠。（賴佑維攝）

長榮航勤員工元旦集體請假癱瘓航班，爭取到4萬元的激勵獎金。員工發現想加入長勤工會卻找不到理事長等工會幹部，要求桃園市政府協助。13日至市府前陳情，高喊「張善政責無旁貸」。

陳情者說，要求加入長勤工會，卻被說還需要「開會討論入會流程」，質疑目前工會現有33人是如何加入？另有人可以直接遞交申請書入會，有人卻要開會討論？陳情者說，張善政12日受訪說已經「非常非常積極協助」，就不應該漠視長勤拖延員工加入工會的權利。

陳情者也要求，市府應該提供工會幹部名單給基層員工，並提供會員大會選舉紀錄，提供長勤工會最近一次理事會及會員大會紀錄以及提供勞資會議選舉資料。

另陳情者不滿官員先離開，一度試圖進入市府找張善政陳情，與警方爆發推擠，最後協調由代表進入勞動局。且當時張善政人在復興區出席行程，並不在府內。

勞動局表示，有關長勤員工入會，勞動局第一時間已經發文給工會，要求工會不得拒絕員工入會，若工會違反法令，可以要求限期改善，若未改善就可以撤免理監事職位。勞動局也要求長榮航勤工會盡快透明入會管道，並依章程審核入會申請，勞動局也會審查入會狀況，目前持續和工會聯繫，工會也回應會趕快研究入會管道。