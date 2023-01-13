台北社子地區昨（12）晚在8分鐘內連續發生2起火災，經查竟是同一人縱火導致，嫌犯因不滿遭鄰居檢舉太吵，一怒竟拿自製汽油彈朝公寓扔。（翻攝畫面）

台北社子地區昨（12）晚在8分鐘內連續發生2起火災，經查竟是同一人縱火導致，嫌犯因不滿遭鄰居檢舉太吵，一怒竟拿自製汽油彈朝公寓扔。（翻攝畫面）

台北社子地區昨（12）晚在8分鐘內連續發生2起火災，經查竟是同一人縱火導致，嫌犯因不滿遭鄰居檢舉太吵，一怒竟拿自製汽油彈朝公寓扔，鄰居拍下男子點燃瓶子後往公寓樓上丟擲，屋簷和路旁轎車隨即起火，驚悚縱火影片在網路瘋傳，男子遭逮時辯稱只是壓力大。

男子縱火畫面曝光，當時男子在路邊疑似點燃酒瓶，並將起火的瓶子往公寓的樓上扔，公寓2樓的屋簷瞬間起火，影片中還能看到屋外的轎車旁已有整團火勢，驚悚過程全被對面住家給拍下，男子縱火後馬上騎車離去，左鄰右舍聽見聲響紛紛出門查看，發現火車都嚇壞了。

警方表示，社子地區昨（12號）晚上6點多，在短短8分鐘內連續發生兩起火災，所幸火勢及時撲滅，無造成人員傷亡，但沒想到調查後發現起火原因為人為因素，且都是同一名嫌犯縱火，原來男子疑似不滿遭到鄰居糾正太吵，一怒之下縱火洩憤，落網後還聲稱是壓力大，被警方移送法辦。