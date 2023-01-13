在權值股走弱之下，日經指數13日是6個交易日以來首次收黑，為26,119.52點，跌330.3點或1.25%，已連4黑的周線翻紅漲0.55%左右。東證收1,903.08點，跌5.1點或0.27%，周線也漲約1.45%。

IMF國際貨幣基金組織指出，日本應保持寬鬆政策不變，因為通膨壓力不大。13日匯市交易時，日圓兌一美元一度創下7個月以來最高128.65。在日圓走強下，日本出口為主的廠商股價疲弱，像是豐田跌2.26%，任天堂也跌0.92%。

分析師認為，沒人知道日本央行下周會做出什麼決議，但應該不會有什麼驚人之舉，故日圓可望回貶不會續升。同時，日經也有機會止跌。

至於日本首相岸田文雄將在華盛頓與美國總統拜登見面，預計也要商討限制中國大陸拿到先進晶片製造機台一事。不過，日本相關業者股價卻絲毫不受影響，例如東京威力科創飆升3.04%，愛德萬測試也大漲2.75%。