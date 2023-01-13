農曆年節前進出口貨物平淡，上海航交所公布最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）再度下跌，本周下跌29.72點，為1,031.42點，跌幅2.8％，也是連續2周下跌；主要遠洋航線都是下跌，歐洲、美西線跌幅都超過2％，東南亞航線跌幅更達12％。

最新一期出爐的運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,020美元，較上周下跌30美元，跌幅2.85％；遠東到地中海每TEU(20呎櫃)達1,836美元，較上周下跌19美元，跌幅1.02％；遠東到美西線每FEU(40呎櫃)達1,378美元，較上周下跌36美元，跌幅2.54％；遠東到美東線每FEU(40呎櫃)為2,825美元，比上周下跌20美元，跌幅0.7％。

近洋線方面，遠東到日本關東、及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)與上周持平；遠東到日本關西較上周上漲2美元；遠東到東南亞每TEU較上周下跌21美元，跌幅12％。