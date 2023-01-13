鋼鐵人聲明稿。(高雄17直播鋼鐵人提供)

最近陷入多數球員確診造成延賽風波的高雄17直播鋼鐵人，13日突然發布聲明稿，強調近日媒體報導某記者遭砸車懷疑跟鋼鐵人資金報導有關，鋼鐵人鄭重否認該事件跟他們有關，也請媒體不要引用不實消息報導或臆測，鋼鐵人將會依循司法程序捍衛球隊清白。

以下是鋼鐵人新聞稿內容，「針對今日有媒體報導某記者遭砸車懷疑與高雄鋼鐵人球團資金報導有關一事，本球團鄭重否認該事件與本球團有何關聯，請媒體切勿以無任何根據之不實消息報導及臆測，傷害本球團向來致力於籃球領域之努力。

本球團對於任何的暴力行為均予以譴責，然該記者何以遭受砸車之暴力行為，其原因及過程應待檢警機關之調查，以期能水落石出，對於該記者之遭遇亦深表遺憾，並盼檢警能儘速還原並釐清真相，以懲不法。

對於任何針對本球團之不實指控與報導，亦當全力澄清，媒體做為第四權掌握龐大聲量，對於其報導自應嚴格遵守媒體紀律，而非在事實不明亦無任何證據之情形下，任意與本球團作不當之連結與猜想，無端使本球團遭受名譽上之損害，本球團絕不姑息此種惡劣行為，自當依循司法程序捍衛清白。」