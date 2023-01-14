哇！不藏了！【嘉義市美食推薦】

絕對不容錯過的嘉義市優質食品店家，統統告訴你！

嘉義市是小而美的城市，獨特的生活步調及濃厚的人情味，吸引遊客來嘉義市旅遊，穿街走巷，體驗在地美食，為旅行帶來更多無窮的回味。

最佳伴手禮選購依據

嘉義市政府衛生局體貼旅人尋找美食的心，旅程中能為安心盡情吃美味，嘉義市首創三金獎項「金質獎」、「金ㄆㄤˋ獎」、「金搖獎」，鼓勵優質食品業者，提供消費者選購美食、購買伴手禮的最佳選擇。

衛生局對餐飲業、烘焙業、冷飲業、飯店附設餐廳等食品業者，進行一連串「輔導、評核、抽驗、行銷、監督」等提升食安及獎勵行動，督促業者落實衛生安全。

衛生局與專業人員組成評核小組，依據《食品良好衛生規範GHP準則》，針對烹調作業場所、從業人員、廁所、用餐場所等4大層面查核，實地走訪店家，為業者量身打造精進方針。

主要審查項目包含：烹調作業場所衛生管理、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、用餐場所品質管理、溯源資料建立、廢（油）棄物管理央A皆需符合食品良好衛生規範準則（GHP），再分級評核為優級、良級餐飲業。

通過評核的獲獎店家，隔年安排神祕客監督追蹤查核，確保獲獎店家持續落實衛生管理品質。

嘉義市優良飲冰品店家大集合。(圖／嘉義市政府衛生局提供)

產品抽檢 層層把關

嘉義市自2020年還首創「金質獎」，頒發給連續兩屆獲評優級的餐飲業者，表彰業者為餐飲衛生安全的「資優生」。

「金搖獎」是由食品衛生安全專家及衛生局稽查人員組成專業團隊，對「飲冰品店家」先輔導、後評核，透過食安專家實地現場查核，傳授食品衛生安全、自主管理及食材來源頭管理觀念，由產、官、學合作，評選出通過衛生安全，且產品抽驗合格之飲冰品業者，頒發「金搖獎」，作為其他飲冰品店家表率。

「金獎」則是鼓勵烘焙業提升食安及優化質感，業者參加第一階段接受專業團隊「食品良好衛生規範準則（GHP）」輔導查核，針對內部從業人員、作業環境、設施、食材及用水等進行實地綜合輔導。

輔導通過的業者，再安排第二階段現場評核及產品抽檢衛生標準，包括大腸桿菌、大腸桿菌群等項目，全數合格的烘培、糕餅店家可獲頒「金獎」殊榮。

嘉義市衛生局頒獎給優良飲冰品店家。(圖／嘉義市政府衛生局提供)

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