許多人住飯店時，都會使用飯店提供的一次性備品，也有不少人在退房前會把用不完的備品帶走。近日就有網友好奇，大家是否都有搜刮備品的習慣，貼文一出，引發討論，還有人表示，飯店提供的牙刷雖然容易壞掉，但拿來刷洗浴廁特別好用，堪稱「清潔神器」。

原PO在PTT八卦板以「住飯店不會拿茶包牙刷的人多嗎？」為題發文表示，住飯店通常都會附瓶裝水、茶包、咖啡、盥洗用品等物，但自己若不需要，退房時也不會特地帶走，直說：「外面買的都比房內附的好喝」。然而，友人卻說「不拿很浪費」，讓原PO感到相當納悶。

貼文曝光後，引來網友回應，「只拿咖啡，其他沒啥用，爛牙刷」、「茶包裡面裝什麼都不知道，敢喝也很有勇氣」、「飯店茶包通常是拿來放公司話機上除臭」。

不過，留言串中卻有許多網友異口同聲，認為用不到的飯店牙刷一定要帶回家，拿來刷洗浴廁特別好用，「飯店牙刷是打掃清潔神物呢」、「飯店牙刷好用啊，打掃時刷浴室邊邊角角」、「牙刷刷馬桶、窗戶角落的污垢很好用」、「牙刷刷錶帶好用，都至少花3000多元住一晚了」。

值得注意的是，環保署預計今年7月1日起，分階段實施「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，第一階段為「不主動提供」，第二階段則是明定業者，應提供未含一次用旅宿用品房型之價差至少5%優惠，或於營業場所、客房內標示各項一次用旅宿用品價格，供消費者選購。