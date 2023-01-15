對於桃園「青埔寨」事件，民眾去應徵找工作，莫名其妙就被打、上銬，不管死活被關起來，「館長」陳之漢痛批民進黨，到現在還「煎尾魚」，欺負王世堅、何志偉、高嘉瑜，不知廉恥！

「館長」陳之漢披露影片，民眾去應徵找工作，莫名其妙就被打、上銬，不管死活被關起來。他質疑，但政府對這些事情花了多少力量？這種人可以教化嗎？台灣對詐欺判超輕，超過60幾席立委的執政黨瞎了嗎？

「館長」陳之漢直言，政府不修法，就是跟黑道站在一起，就是挺暴力。修一個國務機要費，修得比誰都快。但現在民進黨還在王世堅、何志偉、高嘉瑜「煎尾魚」，XXX，「煎尾魚」！法修不修？不知廉恥！60幾席立委去死吧！

館長痛批，民進黨做壞事的人都沒事，專門欺負王世堅、何志偉、高嘉瑜，為人民講話、幫人民發聲的人就喊要開除，像林智堅新竹大秘寶、兩個論文學位，不用出來道歉？

館長嘲諷，現在戰犯就是高嘉瑜、王世堅，民進黨瞎了？法律修都不修，警察缺裝備，寧願把200億元拿去「點麵線」，也不願意給基層警察，警察卻高層和黑幫掛勾。

「台灣人很可憐」，館長問民進黨支持者，對於黑幫、詐欺、槍枝，政府不介入，對嗎？什麼時候才修改法律？「媽媽去找工作，最後變屍體，政府說可教化！！」「你會做何感想？這就是台灣的政府！」

館長還嗆民進黨，趕快開除王世堅高嘉瑜！沒開除就是「俗辣」！民進黨若要死快一點，就開除他們，開除之後整個黨正好解散、崩盤，開除看看！