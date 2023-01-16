中華快遞企業工會提出包含加發績效獎金等三大訴求，並投票同意罷工投，以同意票達會員占比83％的比率，恐將在農曆年前發動無預警罷工，影響範圍擴及全台，影響家數將上看1,400家。

中華快遞工會16日在行政院集結、呼籲政府正視訴求，希望可以在年前拿到加發1.5個月績效獎金。中華快遞為中華郵政子公司，主要負責本土銀行的支票、文件配送，是金融體系重要一環。客戶包含台灣銀行、合作金庫、第一銀行、富邦銀行、玉山銀行、凱基銀行、台新銀行，以及農會、外商等。

中華快遞工會曾在2022年7月由台北、桃園、新竹、宜蘭等地會員發起罷工，並提出正職薪資高於外包派遣、全面調薪5,000元、薪資結構參考郵政母公司等三大訴求。工會批評雖然爭取調薪成功，卻面臨「調薪、砍績效獎金」，也讓工會嘆此次績效獎金只發1個月，等於過年前員工被砍3～5萬元績效獎金。

中華快遞企業工會2022年11月28日與資方進行勞資爭議調解不成立，因此在2023年1月11至14日舉行全台罷工投票；最終結果經全體183名會員、領票147人、同意罷工及設置罷工糾察線144票，通過罷工決議。

勞方訴求主要有三項：第一是建立調薪制度，每年固定調薪800元；第二是要求「同工同酬」，調薪應該參考年資，任職較久的應另外加給工資，但避免同工不同酬的問題；第三是加發每人1.5個月的績效獎金。

中華快遞工會理事長陳宏春指出，原先績效獎金都有發到2.5個月，2022年跟往年一樣都有賺錢，稅前淨利有超過1億元以上，卻僅有發1個月，不排除年前發動罷工，影響家數上看1,400家。

中華快遞董事長薛門騫回應，1月10日已經有發1個月的年終獎金及1個月的績效獎金，對於工會加發績效獎金的訴求，會在會計師簽訂公司財報後來發放，預計有0.5個以上，但還要1月31日董事會討論決定。至於是否有罷工的因應對策？他說，「目前以董事會討論為主」。