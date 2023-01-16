吳慷仁在劇中飾演檢察官郭曉其。（NETFLIX提供）

吳慷仁（左）和柯佳嬿在劇中是一對前男女朋友。（NETFLIX提供）

吳慷仁加入很多小動作強化角色特質。（NETFLIX提供）

吳慷仁、柯佳嬿在主演的Netflix全新華語懸疑影集《模仿犯》中，演一對前男女朋友，吳慷仁是檢察官、柯佳嬿則飾演臨床心理師，分手後因為合作關係，仍有許多交集。2人有場在沙發上相視對談的戲，柯佳嬿調皮的脫稿演出，作勢親他，讓吳慷仁嚇得急喊「不要啦，辦案這麼累，我對女色已經沒有感覺了。」

柯佳嬿相當佩服吳慷仁對角色的投入，無時無刻都有新想法，「甚至有時候他還會邊換衣服邊一臉嚴肅的跟你討論劇情，害我眼睛不知道該往哪擺，他的腦子一直在轉沒有停過。」吳慷仁做足田調功課，私下拜訪檢察官了解辦案程序與執法者心態，他分享田調下來最大的感觸是「我們都是人」，即便是執法人員，碰到殺人案件還是會真情流露，只不過在承辦時必須壓抑，拿出專業，「這是我覺得在這個職業或是角色上最不好受的情緒。」

吳慷仁認為此次角色個性在特定事情上相當執著，設計了許多小動作強化角色特質，釋出的花絮也看到吳慷仁一勺一勺地將冰淇淋上的巧克力醬刮起，超怪異舉止讓他自己演完都忍不住喊：「超怪的。」