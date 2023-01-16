桃園曾姓男子拿單片剪刀攻擊女友，致她身中25刀慘死，最高法院判處有期徒刑15年定讞。（本報資料照片）

桃園曾姓男子因發現林姓女友與另名男子合照，2021年他到林的工作的檳榔攤談判，一言不合拿單片剪刀攻擊她，致林女身中25刀慘死，檢察官求處無期徒刑；最高法院駁回上訴，考量曾男因感情因素衝動而殺人，非預謀行事，依殺人罪判處有期徒刑15年定讞。

曾男與林女曾於桃園市同居，林女後來在2021年4月21日前之某日搬離，曾發覺林與另名男子之合照，心生不悅，21日下午1點多他取料理剪刀1把放在褲袋內並前往質問林，二人在店內談判，爭吵過程中曾將剪刀拆為2支單片剪刀並以雙手分持、恫嚇她。

曾男先刺傷林的左小腿，繼續爭執時，他在盛怒之下以單片剪刀刺擊林的身體多處，造成頸動脈及氣管壁刺穿傷大量出血，而休克倒地，林經送醫搶救無效死亡。

桃園地方法院一審及台灣高等法院二審，認定曾男對被害人殘忍對待行徑，當予嚴懲，惟本於罪責相當原則，他因感情因素衝動而殺人，非預謀行事，倘依蒞庭檢察官求處之無期徒刑相繩，罪刑顯不相當，因此判處15年有期徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。