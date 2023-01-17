丁靜怡（左）和陳淑芳一同飾演流鶯飆戲。（JET提供）

「國民阿嬤」的金馬影后陳淑芳近日在JET綜合台《大尋寶家》帶來自己的私藏，想讓秦老闆（秦嗣林）鑑定，演戲超過一甲子的她，在第57屆金馬獎抱回兩匹馬，一出場就開玩笑說：「我騎馬過來的耶」。從影65年的她詮釋過各類角色，其中最想演的角色就是流鶯站壁，她前幾年也得到類似的角色，結果卻不了了之。

陳淑芳說，以前看電影《游牧人生》時，覺得女主角最後一幕赤裸裸地躺在瀑布底下的畫面不是髒，而是藝術，「當時台灣民風保守，曾經有人找我演站壁的角色，後來卻沒有拍成，本來簽完意向書之後，我還偷偷跑到廣州街去學流鶯如何站壁，就是為了要演好這個角色」，節目為了彌補她的遺憾，讓丁靜怡陪同陳淑芳一同飆演流鶯，助理主持人高志和廖文良則扮演客人，當陳淑芳與高志對戲時，她一開口就把高志嚇到狂結巴，還現場遙控廖文良做伏地挺身，廖文良更突然調戲陳淑芳：「把我的心放進去一下下就好！」導致整段劇情走鐘，變成超爆笑短劇。

丁靜怡誇獎陳淑芳的穿搭雍容華貴，陳淑芳則表示身邊很多人都說她得金馬獎，怎麼連一個名牌也沒有，對此她都霸氣回覆：「穿在我身上就是名牌」，秦老闆馬上幫她穿的衣服鑑定，表示最少也要5萬，陳淑芳笑說：「我們經紀公司的人說我這件看起來要6千，我可以拿10件這款給她！這是路邊攤買的。」讓秦老闆大呼：「我看走眼嗎？這是繡的耶！」

陳淑芳鑑價的第一件寶物是年輕時買的玉鐲，她說，有次去廈門拍戲，看到一家店的玉鐲覺得超美，但是標價25萬元人民幣，雖然很喜歡卻下不去手，每次收工都會特地進去店裡看，然後再去坐船，隔天拍戲上工前又再去看一次，在她要回台灣的前2天，女店員叫住她說：「大姐，我看妳天天都看，喜歡就帶回去嘛！」陳淑芳笑回：「看是喜歡，可是你們的價錢我不喜歡啊！」

隔天她再去看的時候，店員又叫她帶回台灣，陳淑芳說身上只有台幣1000元，沒想到店員竟二話不說的賣給她，全場聽到這個價錢都大吃一驚，陳淑芳說：「當時的1000元可以讓我們家生活好幾天，57屆金馬獎那天，這個玉鐲是我身上最貴的東西。」並透露那時徐若瑄一眼看到就覺得這是假的，認為25萬人民幣跟一千元台幣怎麽比，徐若瑄還說一定是她走的時候被人家掉包了，陳淑芳倒是覺得沒關係，戴了就是她的，還笑說：「如果有人要買，我就捐出來做公益！」也令人好奇鑑價出來的結果會是多少。該集內容將於1月18日（三） 晚間7點播出。