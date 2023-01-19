楊貴媚（右二）不慎割傷中指所幸傷勢並不嚴重。（公視提供）

公視《阮三个》今年推出新春特別企劃，除夕夜首先登場的是《Super Run-俗婆阮運動大會》，由四隊人馬：由楊貴媚、温貞菱、施名帥、胡宇威組成「阮三隊」；嚴藝文、謝盈萱、藍葦華、陳家逵組成「俗女隊」；鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、邱凱偉組成「婆婆隊」；以及苗栗烏眉國小的小朋友組成的「烏眉隊」；另外還特別邀請姚淳耀身兼多職、帶動現場氣氛，一場新春世紀運動會即將登場。

金鐘影帝姚淳耀近年在戲劇表現亮眼，常接演帶有陰暗面的角色，例如在《返校》影集版中飾演侵犯女學生的黑化教師，但其實他本人私底下個性相當溫暖。這次再度參與公視實境節目《阮三个》的新春特別企劃，在《Super Run-俗婆阮運動大會》中擔任多項要角，不僅身兼活動主持人、賽事播報員、參賽選手、甚至還穿上白兔人偶服裝為大家帶來好彩頭。

另外還有一個重頭戲，那就是姚淳耀竟然在當庭廣眾之下，在操場司令台上直接脫下兔偶裝變身為「Teacher耀」，打扮繽紛俏麗在現場帶動跳幫大家熱身，性感的模樣也讓眾人笑到不行，嚴藝文還笑到飆淚，鍾欣凌忍不住問：「老師，你今天的羞恥心被狗撿走了對不對？」

對於這身令人相當驚艷的裝扮，姚淳耀笑說這完全都是導演與製作人的點子，自己私底下的穿著都是以黑色系居多，第一次看到這套服裝他坦言其實內心有暗自怯步了三秒，沒想到是這麼艱難的任務，姚淳耀表示：「這雖然不是裸露尺度最大，但是『恥』度最大！要在尊敬的前輩跟欣賞的演員們前帶動跳，需要一些勇氣」。

而暖身操裡的動作，則是除了製作單位所提供的參考影片外，姚淳耀自己有另外結合時下流行的短影音泰國名曲＜叮叮噹噹舞＞，同時也想致敬小S過去的經典角色「teacher HSU」。最後看到現場前輩們都相當捧場，自己也很開心樂在其中，笑說：「深深覺得自己的表演又往前跨了一大步！」

公視於大年初一(1／22)起再加碼推出另個全新企劃《阮三特工隊》，由楊貴媚領軍與施名帥、温貞菱、胡宇威，四人一起挑戰各種職人工作，蒐集福袋商品最後進行義賣做公益。四人為了豐富福袋商品內容，不辭辛勞跑了10個地方，就為了最後義賣能順利完售，將最後義賣所得捐給社福團體芒草心協會、旭海小學堂。

過程中四人來到台北天母一間知名麵包店，施名帥一得知要製作吐司，馬上眼睛為之一亮，興奮地馬上舉手自告奮勇要到內場去學習，他開心表示：「太好了！因為我從小就非常喜歡吃吐司，我可以一條吐司吃一整天，所以我真的很想學！」

他笑稱做完這節目後，就沒有要再演戲了，要改行當麵包師傅。得知還要負責扛麵粉、揉大量麵團時，施名帥馬上對學弟胡宇威喊：「宇威，這個不能沒有你！」，笑說自己扛一袋，胡宇威就可以扛兩袋，嚇得胡宇威一聽馬上又再多塞幾口麵包表示要好好儲備體力。

楊貴媚、温貞菱兩人則負責外場工作，經過多次練習後，兩人對於外場繁雜工作也逐漸上手，就在此時楊貴媚在操作吐司切片機器時，卻不慎割傷了右手中指的指尖，發生濺血意外讓温貞菱當下相當驚慌，直呼：「我真的嚇壞了、嚇壞了！我聽到媚姐叫一聲，我過去看的時候她手已經在噴血了。」

楊貴媚形容受傷瞬間的感受，表示：「就好像被菜刀切到這樣，那個切麵包的機器真的好利喔！」，並解釋因為自己誤會機器刀片的位置，所以才不小心做了錯誤的示範。

意外發生後楊貴媚迅速被帶去醫院包紮，所幸傷勢並不嚴重、不需要縫合，用兩片木片固定住手指不會亂動。楊貴媚表示：「其實我那時候自己也很緊張，但去到醫院後就沒有再冒血了，包紮完了以後就好了」，經過一小時後便立刻返回工作崗位，還能與工作人員開玩笑，說要用被包紮後的中指來指揮大家做事。

看大家都還很緊張的樣子，便高舉固定住的中指展示給大家看，用開玩笑的話安慰大家：「沒事、沒事，用我可愛的中指跟你們相處！」現場所有人才終於鬆了一口氣，温貞菱的保護慾也立刻被激發，對楊貴媚直呼：「我今天再也不會離開你了！」