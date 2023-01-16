每個月的生理痛對許多女性來說，就像是惡夢一般。腎臟科醫師洪永祥表示，一名女性患者有「月經型偏頭痛」，每次生理期來臨前，都會出現嚴重頭痛、想吐、全身癱軟等症狀，吃一般的止痛藥無法緩解，便託友人購入日本的止痛藥加強錠，這一吃就是10年。後來雖聽從洪永祥建議，處理了月經型偏頭痛，但腎臟問題無法根治，最終只能面臨洗腎的結局。

洪永祥在節目《醫師好辣》分享病例，曾有一名30多歲的女性患者，看診時自述腎臟壞掉，全是因為過去經痛時仰賴止痛藥，女患者表示，後來演變成經痛前先有偏頭痛，「有一些前兆，看到像閃光一樣的東西，就知道火山要爆發了」，若不即時吃藥抑制，就會出現全身癱軟、想吐等痛苦症狀。

隨著症狀逐漸加劇，女患者發現市售的一般止痛藥效果不彰，因此特地委託朋友從日本購入加強錠，一吃就是10年，洪永祥表示，女患者就醫時，腎絲球過濾率剩下16、17分，已經達到第4期，「第5期就要洗腎」，而長年困擾她的頭痛，其實就是多數女性都曾經歷過的「月經型偏頭痛」。

洪永祥指出，月經型偏頭痛必須去神經內科或婦產科就診，而這名女患者聽從他的建議，去神經內科看診後，順利緩解長期頭痛的問題，但腎臟的問題仍無法根治，直說：「大概找我半年之後就洗腎了」。

新竹馬偕醫院神經內科醫師郭書帆指出，月經型偏頭痛發作時，常是單側頭痛、與脈搏同步的搏動性疼痛、伴隨著畏光、怕吵及噁心感，且疼痛的程度足以讓人癱在床上動彈不得。透過藥物可以大幅減少發作頻率與嚴重度，急性治療可使用非類固醇止痛藥、麥角鹼、翠普登類藥物；長期預防，則需每天固定服用乙型阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑等藥。