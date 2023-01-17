埤塘文化節 發揚桃園埤塘文化

桃園有千塘之都的美名，每口埤塘皆有故事，也都是地方歷史記憶的一部分，更是「都市綠洲」，2、300年前先民移居桃園後一點一滴開鑿出水圳和埤塘，埤塘從過去農業灌溉之用，逐漸演變成具備防災滯洪、親水環境的功能，甚至種植誘鳥、誘蝶的植物，讓生態環境變得更好，打造成市民喜愛的休閒生態公園。
VR體驗 看見埤塘之美
為推廣埤塘文化，八德區公所自111年7月16日至7月31日舉辦首屆「埤塘文化節」，選於八德埤塘生態公園、西坡埤塘生態公園、廣豐生態公園及茄苳里埤塘公園辦理，活動內容包括「埤塘星光演唱會」、「移動環埤劇場」、「不插電野餐音樂會」及「親子闖關嘉年華」等多元活動，盼讓民眾與下一代珍惜桃園寶貴的埤塘文化。
八德區公所表示，埤塘星光演唱會邀請到歌星喬幼、向蕙玲、秀蘭瑪雅、荒山亮及家家等人接力帶來動聽的歌曲，周邊更有VR體驗、創意市集等活動，讓大家透過活動親近與了解埤塘文化。移動環埤劇場由天馬戲創作劇團及身聲劇場攜手合作，以沉浸式互動、舞蹈及音樂演繹埤塘的「前世今生」，打造視覺、聽覺雙重的感官體驗。
親子闖關 遊戲中學習
不插電野餐音樂會由iColor愛客樂、農村武裝青年、南西肯恩輪番上陣，周邊還有水晶皂DIY、黏土手作DIY與揮毫送創意墨寶，讓民眾可以體驗手作樂趣。親子闖關嘉年華則結合各領域知識的闖關關卡，讓民眾在遊戲中學習埤塘文化。活動場域擴及元聖宮，由聲五洲掌中劇團與無樂團帶來精彩演出，還有廟口市集，讓參加民眾也能一飽口福，滿足舌尖上的味蕾。（八德區公所廣告）
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