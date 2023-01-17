近日大陸一家火鍋店的食材中出現劇毒的海洋生物，還好用餐的網友十分的警覺，第一時間就向官方科學雜誌的官方微博詢問，而在詢問過後，確定這有點特別的章魚就是劇毒的「藍環章魚」，這才避免了一場意外發生。

近日有一名網友在微博上傳一張照片，並且TAG中國官方自然歷史科學雜誌《博物》的官方帳號詢問「博物博物，火鍋店裡看到的，這是藍環章魚嗎？可以下鍋嗎？」該名網友甚至還在文章末尾表示「在線等，有點急​​​」。

由於照片內的章魚中，的確有一隻明顯不同，褐色的身體上有出現環型的斑點，而且斑點還隱隱散發著藍光。在這篇文章出來沒多久後，就有其他網友看到後留言阻止發文網友「千萬別吃」，甚至有網友解釋「世界十大毒王能排到第三位的藍環章魚」、「藍環章魚是世界上最毒的幾種動物之一，有致命的河豚毒素，目前還沒有解藥」。

而被標記的《博物》官方微博也在網友發文一小時內回應，「確實是豹紋蛸（藍環章魚），它們的毒素是河魨毒素，毒性非常強而且受熱不分解，即便拿回去做紀念也千萬別吃。文獻中和網路上都有市售章魚里混入藍環章魚的紀錄，但概率不高，也算是活久見了。」

不少網友在看到《博物》回應後，非常擔心發文網友還是吃下肚了，紛紛留言詢問發文網友的安危，而該名網友也在留言區回應自己並沒有食用，已經叫店家收回去了。不少網友在看到這個時間短暫但又驚險萬分的過程後，紛紛留言表示「知識真的改變命運了」、「還好你認識，我都不知道藍環死了長這樣」、「好厲害，要是我可能已經吃了」、「我的天，別的店要錢，這家店要命啊」、「老祖宗說的好，食不正，不食，長的難看怪異的就不要吃」。