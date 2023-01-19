幸福兔兒 春遊鶯歌陶博館

春節連假上哪去？兔年春遊來去具有陶藝氣息的鶯歌陶瓷博物館，來場幸福之旅吧！農曆春節初二至初八（1/23-1/29）推出的「2023陶博館春節活動－幸福兔兒」，每天都有可看可玩可共學的趣味活動、展覽，歡迎全家大小一同前來陶博館快樂過新年。

初二到初八 天天有驚喜

初二到初八（1/23-1/29）的「泥兔蓋幸福」集章活動，每天提供限量200份「陶板集章包」，民眾跟著指引在本館及戶外的陶瓷藝術園區，尋找可愛的泥兔印章，用壓印玩陶的方式許下新年願望。此外，也非常推薦民眾參加春節限定的「歡樂教室」，陶藝研習室的「兔年吉祥掛飾」用兔年特製的陶土印章，隨心所欲地在土版上壓印可愛的兔子圖案，就完成討喜吉祥掛飾。兒童體驗室推出「小福兔迎新春」，將多彩的輕質土，捏塑出水滴、波浪、圓點等形狀，組合成一隻手裡拿著彩繪小陶盆的小兔子，是一件超級療癒又實用的桌上收納小物。

初三至初八（1/24-1/29）每天下午2時30分帶給民眾不一樣的精彩街藝演出「愛秀兔」。初三、初四高人氣「氣球師Alan施又仁」氣球互動秀，結合魔術、雜耍、喜劇等各式技能，引領觀眾一起度過奇幻又歡樂的時光。初五、初六由風趣的「魔術師偉德」，搭配酷炫的道具，與民眾近距離幽默互動，帶來魔幻視覺饗宴。初七、初八「氣旅人生MR.香蕉」的蕉心好朋友氣球秀，結合神奇腹語、動感十足的舞動和配樂，用色彩亮麗的氣球做出各種的可愛逗趣的造型。精彩連連的表演保證好玩有趣，是賀歲走春不能錯過的好去處！

1/28-1/29「氣旅人生MR.香蕉」的氣球秀登場。(圖／鶯歌陶博館)

創意兔創作 活潑有趣味

除了各項好玩的活動，展覽也十分精彩！陶博館與學學文化創意基金會合作推出「感動兔陶朘S展」，邀請藝術家莊普以《愛麗絲夢遊仙境》故事中的長耳兔為造型靈感，將幾何圓柱作為魔術高帽，彷彿即將變出天真可愛又活蹦亂跳的兔兒創作！也展出北臺灣39所學校逾千件「小感動兔」陶瓷彩繪作品，以及藝術家莊普、簡學義、王士俊、林懷民、黃文暉、蕭筑方所彩繪的「大感動兔」彩繪藝術創作，共同在1樓大廳展出至4月16日，喜迎兔年！

「2022臺灣國際陶藝雙年展」也正於3樓特展室展出至4月16日，展出來自國內外47位優秀藝術家的72組件跨域多元的精彩作品齊聚ㄧ堂。像是金才圭《自然饗宴》白色雲朵下，站立著四隻裝飾多彩的可愛馬兒，寓意大自然下動物的豐盛晚宴，表達自然的珍貴。增田敏也《低畫素電腦繪圖》嘗試以陶藝呈現影像的動態感，物件構造表現，有如樂高組合的視覺具層次趣味感。多元共融的作品跨國展覽交流，為當代陶瓷藝術譜出美麗絢爛的一頁，歡迎有興趣的民眾前來大飽眼福。

大型裝置展 充沛生命力

1樓陽光特展廳展出「兩種自然－Susan BEINER創作個展」至2月19日。美國陶藝家Susan BEINER以作品《盛菊花》在七百多件參賽作品中脫穎而出，獲得「2020臺灣國際陶藝雙年展」首獎。6件鮮豔豐富的大型裝置作品、素雅優美的壁掛雕塑，透過幾何圖形、花卉元素巧妙組合，展現自然界充沛的生命力。

兒童體驗室推出「小福兔迎新春」輕質土DIY。(圖／鶯歌陶博館)

陶博館春節期間除夕、初一休館，初二起開放時間為9:30-18:00。平日開放時間為9:30-17:00，假日延長至18:00，每個月的第一個周一休館，更多展覽活動或是活動資訊可上官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw或上粉絲專頁www.face book.com/YCMuseum查詢。（鶯歌陶瓷博物館廣告）