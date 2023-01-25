農曆春節年假長達10天，部分外籍移工也想利用長假帶新生子女返國探親，向移民署苗栗縣專勤隊求助，專勤隊協助這名印尼籍女移工艾咪等人及新生兒完成親子鑑定，取得出境許可後順利回國。

目前執政政府推動南向政策，對於來自東南亞的移工採取非常寬厚處置措施，有關於外逃失聯移工，都以鼓勵自首出面為基本處理方式，並全力協助相關返國手續，以營造國內人性化的工作處遇為優先。

因此，為使移工順利返鄉，移民署苗栗縣專勤隊年前協助印尼籍失聯移工艾咪等人及新生兒辦理DNA親子鑑定，完成出國手續，讓艾咪及新生兒在年假期間順利返國，移民署春節服務不打烊。

印尼籍失聯移工艾咪等人為躲避查緝或礙於經濟能力，而選擇在住處生產子女，新生兒無法取得出生證明及申辦返國文件，苗栗縣專勤隊協助安排前往調查局接受新生兒DNA親子鑑定，再協調印尼駐台辦事處趕製新生兒所需返國文件，並在春節前即安排班機遣送，增添台灣人情的溫暖，艾咪等人對於苗栗縣專勤隊的協助滿懷感激，在頻頻道謝聲中踏上返國的旅程。

苗栗縣專勤隊表示，為保障失聯移工媽媽及在台新生兒的人權、生命安全及醫療需求，苗栗縣專勤隊提醒失聯移工懷孕有生產及醫療需求時，可透過新住民團體、NGO及政府等單位取得相關社會福利資源與協助，外籍人士在台過年期間有醫療及其他方面疑問，可逕向各縣市專勤隊洽詢，移民署春節服務不打烊。