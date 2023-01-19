梁舒涵、B.T.O.D日前與丟丟妹一起賣力唱跳。（寬寬整合行銷提供）

梁舒涵、「B.T.O.D」近期推出合作新歌〈要不要約一下〉，日前登上熱門直播李明珊（丟丟妹）創立臉書新粉專「樓頂揪樓下」的全新企劃「好膽你丟來」。李明珊之前被爆出婚變，目前正處理離婚官司中，仍用心經營粉專，這次拍影片挑戰從沒做過的事，第一個挑戰是向梁舒涵、B.T.O.D學習唱跳新歌舞蹈，化身一日唱跳歌手。

李明珊過去沒有舞蹈底子，但學習速度很快，眾人稱讚她很有天份，不過她平時沒有在跳舞，跟著跳了幾遍後，馬上累得氣喘吁吁，她崩潰直喊：「唱跳歌手錢也太難賺了吧。」雖然嘴上說著很累，她仍賣力完成任務。

梁舒涵之前曾關注李明珊最有特色的叫賣的嗓音，「每天都要這樣喊的話，嗓子應該要壞掉了吧，沒想到她講話是很輕聲細語的」，對於這份反差感，B.T.O.D的張龍也表示贊同：「之前看明珊姊的直播，感覺她比較活潑、能量比較高，但私底下其實是很溫暖的一個人。」還開玩笑地許願說，「以後可以一起約去賣海鮮。」

B.T.O.D成員子賢當天被她的潛力嚇到，「她學舞學得很快，跟我們說她沒有唱跳的經驗，怎麼可能，這絕對有在家裡偷跳過舞」，淇揚則稱讚她敬業的工作態度，「我們練習表演時，能感受到她很認真想把舞跳好，把一些表演上的東西做好」，當天力邀李明珊未來有機會一起同台表演、合作音樂作品。

〈要不要約一下〉MV將於19日晚上9點在Youtube首播，「好膽你丟來」一日唱跳歌手圓夢計劃則會在19日晚上11點於FB粉專「樓頂揪樓下」上線。