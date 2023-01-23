隨著時代演變，從前男主外、女主內的觀念也漸漸遭淘汰。就有一名男網友表示，自己女友為了幫忙減輕家計負擔，去當了美食外送員，沒想到一個月出了3次車禍，賠都賠不完。文章發表後也讓網友都笑翻。

男網友在臉書社團《靠北女友my girl》PO文表示，女友想要幫忙出一份力，負擔家計，所以跑去當美食外送，讓他很開心。未料短短一個月內，女友就發生3次車禍，不但沒有幫忙負擔家計，反而讓自己賠了20多萬，讓男友好崩潰，直問「我是不是該勸她乖乖待在家就好」。

底下網友們留言也毫不留情：「幫她多保一些意外險和第三責任險，搞不好會賺」、「換一個比較快，看你要換女友還是幫女友換工作」、「我就問～有多少人跟我一樣沒良心按笑臉的」、「注意看，這女人太狠了，一個月三次撞車，人還完好無缺」、「你是不是該轉換跑道去當禮儀師，搞不好很快就用到」、「記得買保險，受益人一定要填自己」、「保險公司還沒把她黑名單嗎」。

也有部分人質疑原PO女友根本是移動式神主牌：「請問女友跑哪個縣市？我要躲得遠遠的」、「根本頂級三寶了吧」、「快點叫她住手，不要拿其他用路人生命開玩笑」、「嚴重懷疑女友其實是想碰瓷，結果沒碰好慘賠」、「很明顯她不適合開車或騎車，其他用路人的安全比你女朋友重要」。