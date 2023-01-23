【愛傳媒滾動力頻道專欄】聽了太多「以史為鑑」，你說，歷史重演的戲碼還少嗎？

"Truth is the daughter of time"，時間的女兒－Hazel以深厚的歷史底蘊，佐以閱讀大量資料後、夾著邏輯梳理的強大功力，帶著聽眾們以最純粹的聲音穿越時光，以貼近生活的講述方式，說著蘊含著美好、痛苦、幸福、殘忍、種種人生百態的故事。

歷史的真相是什麼，我們永遠不得而知，但藉由種種線索的抽絲剝繭，逐漸拼出屬於自己版本的歷史拼圖，在不斷理解或推翻的過程中，Hazel客觀又主觀的陪伴著聽眾，一次又一次地重回歷史場景中，感受著時光荏苒、體會著不可逆的遺憾，最重要的，這個過程中，你聽見自己、療癒自己了嗎？

還沒感受過Hazel魔性般的嗓音與深邃有趣的故事嗎？Podcast風雲榜2022年「最佳新進節目獎」、「最佳節目獎」絕對實至名歸！

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。