【愛傳媒滾動力頻道專欄】聽了太多「以史為鑑」,你說,歷史重演的戲碼還少嗎?

"Truth is the daughter of time",時間的女兒-Hazel以深厚的歷史底蘊,佐以閱讀大量資料後、夾著邏輯梳理的強大功力,帶著聽眾們以最純粹的聲音穿越時光,以貼近生活的講述方式,說著蘊含著美好、痛苦、幸福、殘忍、種種人生百態的故事。

歷史的真相是什麼,我們永遠不得而知,但藉由種種線索的抽絲剝繭,逐漸拼出屬於自己版本的歷史拼圖,在不斷理解或推翻的過程中,Hazel客觀又主觀的陪伴著聽眾,一次又一次地重回歷史場景中,感受著時光荏苒、體會著不可逆的遺憾,最重要的,這個過程中,你聽見自己、療癒自己了嗎?

還沒感受過Hazel魔性般的嗓音與深邃有趣的故事嗎?Podcast風雲榜2022年「最佳新進節目獎」、「最佳節目獎」絕對實至名歸!

作者為影片創作頻道

照片來源:滾動力頻道截圖。

●更多文章見作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。