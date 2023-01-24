大年初三蔡英文總統前往高雄陸軍特指部特三營、高屏堰、海巡署第七巡防區指揮部、第五岸巡隊慰勉留守同仁辛勞。蔡總統致詞時提到自己閱讀到因執行跳傘任務而受傷的秦良丰下士，所撰寫的散文，深刻感受秦良丰對於國軍、對於特戰部隊的濃厚情感。

蔡英文表示，特戰弟兄姊妹，都必須在嚴峻的環境下，接受高強度的訓練。也正是因為大家的勤訓精練，在去年漢光演習、特戰營基地訓練，以及特等射手鑑測等各項任務中，都有很好的表現。去年一月移防到嶺口營區之後，成為捍衛高雄地區安全的重要角色，擔負許多重要目標防護的任務，當重大災害發生時，也會投入搶救工作。

她也提到自己閱讀到秦良丰下士有深刻感受，她相信，憑藉著特戰部隊「忠義剽悍、勇猛頑強」的精神，秦良丰一定可以儘快康復，重返大家的行列，一起守護我們的家園。

蔡英文下午前往海巡署第七巡防區指揮部、第五岸巡隊慰勉同仁時表示，今天是大年初三，在許多民眾回家團圓的時候，我們全國及外島地區，還有許多海巡同仁，堅守在崗位上。尤其，這幾天日夜溫差大，許多同仁在嚴酷的天候下，為我們守護海防的安全，她要感謝大家的辛勞。

蔡指出，過去一年來，海巡署的任務很重，除了例行性的查緝走私偷渡、海上救援，也持續在我們的經濟海域、以及公海上巡護，維護我們的海岸線安全。