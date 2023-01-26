有人每天洗頭，也有人好幾天洗一次，更有人「偶爾才洗」。個人衛生習慣不同，只要保持清潔，基本上沒什麼大問題。不過一些洗頭的壞習慣若長期下來，恐釀掉髮危機。

「洗髮前不梳頭」，洗髮前梳頭最大的好處，就是把附著在頭皮上的髒污、灰塵先梳起，接著洗頭可更容易洗淨頭皮。女性還可先把頭髮打結處梳開，洗髮時就不易因拉扯，掉落更多頭髮。

「洗髮精直接抹髮搓洗」，洗髮精直接往頭上抹，其實很傷髮質，建議先在手上把洗髮精搓到起泡，再開始洗頭。

「用太熱的水洗頭」，水溫太高容易刺激頭皮、傷害毛囊，嚴重者甚至引起頭皮發炎。洗頭水溫與體溫相近即可，一般約40度或以下。

「用指甲抓頭皮」，有些人洗頭時會用指甲抓頭皮，覺得這樣洗得比較乾淨，但用指甲抓頭皮易使毛囊損傷，若不小心抓出傷口，也增加感染發炎風險。

「頭髮沒乾就睡覺」，很多人睡前洗完頭，沒把頭髮吹乾就跑去睡覺，要知道頭皮在潮濕狀態下易使菌群繁殖，導致頭皮發癢、有異味。頭髮濕潤時毛鱗片呈現張開狀態，一摩擦就易掉髮，也會傷害髮絲，讓髮質越來越糟。