雙胞胎女星「依依佩佩」的妹妹佩佩(蔡佩伶)，嫁給老公余小魚多年，過著幸福美滿的家庭生活，昨(25日)是大年初四，佩佩帶3個小孩逛街，小孩卻莫名被一對陌生男女怒吼，之後還開始大笑，讓護子心切的她，立刻衝上前保護孩子，事後她在社群分享此事，憤怒提出4點，感嘆說：「一個人的興趣跟喜好，可以看得出來他的生活水準在哪裡、他生活的世界充斥的是什麼？」

佩佩在臉書表示，那時她跟其他大人一起走，小孩聚在一起聊天，距離他們大約1、2步的距離，與小孩沒什麼互動，沒想到，有一對陌生男女手勾手出現，突然朝小孩很靠近地怒吼，接著竟放聲大笑，佩佩立刻靠近小孩子，做好心理準備迎戰：「他如果再靠近，我立刻要嘶吼、我立刻要叫、我立刻把我的手機拿起來拍！」，此時，對方發現有大人在後，裝沒事小吼一聲，才轉身離去。

回程時，小孩詢問：「為什麼那兩個人要這麼奇怪？」，她無奈告訴孩子，有些人正當興趣不做，偏偏要秀水準的下限：「世界裡沒有其他的，就只知道這種娛樂。在生活圈沒什麼成就，只好靠欺負弱小來獲得優越感。又或者是沒有什麼地方讓女友崇拜的，就只能靠這種娛樂讓女友開心。又或者根本精神有問題」，好在小孩心理素質強，沒發生什麼事，不過透過這件事，她決定去學空手道，小孩也要去，以保護自身安危。

貼文曝光後，主播好友劉宜函抱不平：「嚇死人欸幹嘛亂吼啊」，網友們也指責離譜行徑：「誇張欸」、「遇到肖ㄧㄝ(瘋子)」、「怒吼者小時候受過欺負，長大後會變心理變態」，也有人揚言幫忙出氣：「如果我在場，那對男女不出意外的話就要出意外了」，佩佩看到留言後，解氣回：「以你的身高，可以直接抓進領口把他們舉高高，問他們有什麼事嗎？」，更感慨表示：「不知道他們有沒有生孩子⋯孩子這樣很可憐。」