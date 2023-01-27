美國田納西州5名員警日前以危險駕駛為由攔下一名非裔男子後將其暴力毆打致死，5人今天遭控犯下二級謀殺罪；這起員警暴力致死事件震驚全美，總統拜登呼籲大眾冷靜以對。

法新社報導，29歲的非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）本月7日駕車遭警方攔下，據曼菲斯警察局（Memphis Police Department）說法，尼科爾斯當時涉及危險駕駛。

尼科爾斯家屬的委任律師克魯普（Ben Crump）和羅曼努奇（Antonio Romanucci）透過聲明表示，經過一番飛車追逐後，「警察將他打得面目全非」。

曼菲斯警察局20日表示，經警方內部調查，發現這5名同為非裔的警察「違反過度使用武力、干預義務和援助義務等多項局處政策」，5人已遭革職。

根據警方說法，尼科爾斯當時傷勢嚴重送往醫院搶救，仍於10日不治死亡。

曼菲斯警察局長戴維斯（Cerelyn Davis）昨晚表示：「這些員警被認定須為尼科爾斯先生遭虐打一事負起直接責任。」

「這不僅是專業上的失敗，更是對另一個人基本人性上的失敗。這起事件令人髮指、魯莽且不人道。」

涉案的5名員警史密斯（Justin Smith）、比恩（Tadarrius Bean）、海利（Demetrius Haley）、馬丁（Emmitt Martin III）和米爾斯（Desmond Mills Jr）也遭控犯下加重傷害及加重綁架等罪，目前全遭警方羈押。

警方表示將在美國中部時間27日晚間6時過後公布執法過程影片。

曼菲斯地區檢察官穆羅伊（Steve Mulroy）對美國有線電視新聞網（CNN）表示：「大家看過這段影片後，我認為他們對這些指控不會有任何疑問。」

田納西調查局局長勞契（David Rausch）表示，這起執法暴力「的確令人震驚」，並稱這是「不對的，這是犯罪行為」。

拜登就這起警察暴力執法致死事件呼籲社會大眾冷靜，並表示他支持「和平抗議」。

「在美國人民悲痛之際，司法部展開調查，州政府當局也在持續執行他們的工作。我和尼科爾斯家屬一同呼籲大家和平抗議。」

他說：「憤怒可以理解，但絕不容許暴力。」（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120127